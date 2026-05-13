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Luka 5 PF
东契奇男子篮球鞋
31% 折让
不只是移动，要主动出击。Luka 5 PF 东契奇男子篮球鞋采用出众的回弹缓震技术，专为像他这样的球员打造：行云流水，沉着冷静……致命一击。此款鞋的设计旨在让你与球场保持紧密连接。这款鞋搭载 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。
- 显示颜色： 梦幻绿/黑/梦幻绿
- 款式： HV8087-302
Luka 5 PF
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不只是移动，要主动出击。Luka 5 PF 东契奇男子篮球鞋采用出众的回弹缓震技术，专为像他这样的球员打造：行云流水，沉着冷静……致命一击。此款鞋的设计旨在让你与球场保持紧密连接。这款鞋搭载 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。
其他细节
- 强韧而灵活的 IsoBand 为你提供稳定性和支撑性，助你稳控全场
- 足底 Cushlon 3.0 泡棉，带来顺畅而舒适的脚感体验
产品细节
- 显示颜色： 梦幻绿/黑/梦幻绿
- 款式： HV8087-302
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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