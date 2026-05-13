不只是移动，要主动出击。Luka 5 PF 东契奇男子篮球鞋采用出众的回弹缓震技术，专为像他这样的球员打造：行云流水，沉着冷静……致命一击。此款鞋的设计旨在让你与球场保持紧密连接。这款鞋搭载 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。

显示颜色： 梦幻绿/黑/梦幻绿

款式： HV8087-302