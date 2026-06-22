球场上的 Luka？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 PF 东契奇男子篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款鞋采用 Cushlon 3.0 泡绵，带来出色缓震性能，并配备强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，瞬间爆发完成下一个动作。

显示颜色： 黑/亮深红

款式： HV8087-002