Luka 5 "Venom"

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不要只是移动，要发起进攻。卢卡的新款鞋采用匠心技术，专为像他这样的球员打造：行云流水，沉着冷静……致命一击。Luka 5 "Venom" 东契奇幼童篮球鞋的设计旨在助你掌控赛场。这款鞋搭载回弹出众的中底泡棉，在你急停时提供出色缓震性能，并顺畅衔接下一步动作。

其他细节 结实外底为你提供耐穿性，助你稳控赛场