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Luka 5 "Venom"
东契奇幼童篮球鞋
24% 折让
不要只是移动，要发起进攻。卢卡的新款鞋采用匠心技术，专为像他这样的球员打造：行云流水，沉着冷静……致命一击。Luka 5 "Venom" 东契奇幼童篮球鞋的设计旨在助你掌控赛场。这款鞋搭载回弹出众的中底泡棉，在你急停时提供出色缓震性能，并顺畅衔接下一步动作。
- 显示颜色： 黑/足球灰/心灵蓝/白色
- 款式： IM5164-003
Luka 5 "Venom"
24% 折让
不要只是移动，要发起进攻。卢卡的新款鞋采用匠心技术，专为像他这样的球员打造：行云流水，沉着冷静……致命一击。Luka 5 "Venom" 东契奇幼童篮球鞋的设计旨在助你掌控赛场。这款鞋搭载回弹出众的中底泡棉，在你急停时提供出色缓震性能，并顺畅衔接下一步动作。
其他细节
结实外底为你提供耐穿性，助你稳控赛场
产品细节
- 显示颜色： 黑/足球灰/心灵蓝/白色
- 款式： IM5164-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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