球场上的 Luka？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 "Viper Edge" PF 东契奇男子篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款鞋采用 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。

显示颜色： 梦幻绿/红外线红 23

款式： IQ0632-301