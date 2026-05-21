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Luka 77 "Big Ticket" 东契奇大童篮球鞋 - 白色/信号蓝/深宝蓝/心灵蓝

Luka 77 "Big Ticket"

东契奇大童篮球鞋

10% 折让

Luka 77 "Big Ticket" 东契奇大童篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸球场。高磨损区域融入网眼布设计搭配耐穿橡胶外底，助你轻松驾驭比赛。双密度泡棉缔造出众回弹缓震性能和舒适穿着感受，伴你从容应战。


  • 显示颜色： 白色/信号蓝/深宝蓝/心灵蓝
  • 款式： IH0573-102

Luka 77 "Big Ticket"

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Luka 77 "Big Ticket" 东契奇大童篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸球场。高磨损区域融入网眼布设计搭配耐穿橡胶外底，助你轻松驾驭比赛。双密度泡棉缔造出众回弹缓震性能和舒适穿着感受，伴你从容应战。

其他细节

  • 鞋面高磨损区域融入网眼布设计结合全掌型橡胶外底，经久耐穿，透气舒适，让你从容驾驭室内场地
  • 中底搭载双密度泡棉，由硬质泡棉结合柔软回弹的泡棉，结合后跟匠心排布的镂空设计，塑就舒适迈步体验和出色的落地体验

产品细节

  • 显示颜色： 白色/信号蓝/深宝蓝/心灵蓝
  • 款式： IH0573-102

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