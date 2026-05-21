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Luka 77 "Big Ticket"
东契奇大童篮球鞋
10% 折让
Luka 77 "Big Ticket" 东契奇大童篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸球场。高磨损区域融入网眼布设计搭配耐穿橡胶外底，助你轻松驾驭比赛。双密度泡棉缔造出众回弹缓震性能和舒适穿着感受，伴你从容应战。
- 显示颜色： 白色/信号蓝/深宝蓝/心灵蓝
- 款式： IH0573-102
Luka 77 "Big Ticket"
10% 折让
Luka 77 "Big Ticket" 东契奇大童篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸球场。高磨损区域融入网眼布设计搭配耐穿橡胶外底，助你轻松驾驭比赛。双密度泡棉缔造出众回弹缓震性能和舒适穿着感受，伴你从容应战。
其他细节
- 鞋面高磨损区域融入网眼布设计结合全掌型橡胶外底，经久耐穿，透气舒适，让你从容驾驭室内场地
- 中底搭载双密度泡棉，由硬质泡棉结合柔软回弹的泡棉，结合后跟匠心排布的镂空设计，塑就舒适迈步体验和出色的落地体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/信号蓝/深宝蓝/心灵蓝
- 款式： IH0573-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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