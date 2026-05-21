Luka 77 "Big Ticket" 东契奇大童篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸球场。高磨损区域融入网眼布设计搭配耐穿橡胶外底，助你轻松驾驭比赛。双密度泡棉缔造出众回弹缓震性能和舒适穿着感受，伴你从容应战。

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