 
Luka .77 PF 东契奇男子篮球鞋 - 麻黄/燕麦色/椰奶色/灰黑

Luka .77 PF

东契奇男子篮球鞋

Luka .77 PF 东契奇男子篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，采用活力撞色设计，助你制霸球场。高磨损区域融入网眼布设计结合全掌型橡胶外底，助力轻松驾驭比赛，令球员主宰赛场。


  • 显示颜色： 麻黄/燕麦色/椰奶色/灰黑
  • 款式： HJ5199-200

Luka .77 PF

Luka .77 PF 东契奇男子篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，采用活力撞色设计，助你制霸球场。高磨损区域融入网眼布设计结合全掌型橡胶外底，助力轻松驾驭比赛，令球员主宰赛场。

柔韧灵活，舒适耐穿

助你轻松掌控球场。鞋面高磨损区域融入网眼布设计结合全掌型橡胶外底，经久耐穿，让你从容驾驭室内场地。

舒适非凡

中底搭载双密度泡绵，由硬质泡绵结合柔软回弹的泡绵。结合后跟匠心排布的镂空设计，塑就舒适迈步体验和出色的落地体验。

干爽体验，畅快鏖战

高磨损区域采用网眼布设计，出众耐穿，同时出色透气，令双足保持干爽，助你畅快鏖战。

产品细节

  • PF 版本采用匠心设计
  • 显示颜色： 麻黄/燕麦色/椰奶色/灰黑
  • 款式： HJ5199-200

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。