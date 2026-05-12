Luka 77 PF

¥489 ¥699 30% 折让

Luka 77 PF 东契奇男子篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸球场。红色与中性色交织，火热配色为造型增添热力。高磨损区域网眼布设计搭配耐穿橡胶外底，助你轻松驾驭比赛。Air Zoom 缓震配置结合双密度泡绵，缔造出众回弹缓震性能和舒适穿着感受，伴你从容应战。

柔韧灵活，舒适耐穿 助你轻松掌控球场。鞋面高磨损区域的网眼布结合全掌型橡胶外底，经久耐穿，让你从容驾驭室内场地。 舒适非凡 中底搭载双密度泡绵，由硬质泡绵结合柔软回弹的泡绵。结合后跟匠心排布的镂空设计，塑就舒适迈步体验和出色的落地体验。 干爽体验，畅快鏖战 高磨损区域采用网眼布设计，出众耐穿，同时出色透气，令双足保持干爽，助你畅快鏖战。