第 1 张图片，共 2 张图片
Luka Dončić Playground
东契奇篮球
¥249
Luka Dončić Playground 东契奇篮球采用耐用的八片式橡胶拼接设计，助你在户外大展身手。凹槽与经典运动员标志抓附图案，带来出众控球力与手感。就拿起球，去户外玩球吧。
- 显示颜色： 白色/橙黄/全域紫
- 款式： IF1648-174
Luka Dončić Playground
¥249
Luka Dončić Playground 东契奇篮球采用耐用的八片式橡胶拼接设计，助你在户外大展身手。凹槽与经典运动员标志抓附图案，带来出众控球力与手感。就拿起球，去户外玩球吧。
产品细节
- 户外佳选
- 面层材质：橡胶
- 未充气
- 显示颜色： 白色/橙黄/全域紫
- 款式： IF1648-174
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。