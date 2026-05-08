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Luka Dončić Playground 东契奇篮球 - 白色/橙黄/全域紫

Luka Dončić Playground

东契奇篮球

¥249

Luka Dončić Playground 东契奇篮球采用耐用的八片式橡胶拼接设计，助你在户外大展身手。凹槽与经典运动员标志抓附图案，带来出众控球力与手感。就拿起球，去户外玩球吧。


  • 显示颜色： 白色/橙黄/全域紫
  • 款式： IF1648-174

Luka Dončić Playground

¥249

Luka Dončić Playground 东契奇篮球采用耐用的八片式橡胶拼接设计，助你在户外大展身手。凹槽与经典运动员标志抓附图案，带来出众控球力与手感。就拿起球，去户外玩球吧。

产品细节

  • 户外佳选
  • 面层材质：橡胶
  • 未充气
  • 显示颜色： 白色/橙黄/全域紫
  • 款式： IF1648-174

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