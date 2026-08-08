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Luka Dončić Select Series
Nike NBA 男子T恤
¥299
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此配色当前无货
Luka Dončić Select Series Nike NBA 男子T恤是 Nike 和 NBA 联名系列产品之一，Select Series 系列，旨在向过去十年的 MVP 和年度新秀致敬。这款T恤采用柔软轻盈面料制成，巧搭印花图案。
- 显示颜色： 大学深蓝
- 款式： DD2805-419
Luka Dončić Select Series
¥299
致敬年度新秀
Luka Dončić Select Series Nike NBA 男子T恤是 Nike 和 NBA 联名系列产品之一，Select Series 系列，旨在向过去十年的 MVP 和年度新秀致敬。这款T恤采用柔软轻盈面料制成，巧搭印花图案。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹领口
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 大学深蓝
- 款式： DD2805-419
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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