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Luka Dončić Select Series Nike NBA 男子T恤 - 大学深蓝

Luka Dončić Select Series

Nike NBA 男子T恤

¥299

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Luka Dončić Select Series Nike NBA 男子T恤是 Nike 和 NBA 联名系列产品之一，Select Series 系列，旨在向过去十年的 MVP 和年度新秀致敬。这款T恤采用柔软轻盈面料制成，巧搭印花图案。


  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： DD2805-419

Luka Dončić Select Series

¥299

致敬年度新秀

Luka Dončić Select Series Nike NBA 男子T恤是 Nike 和 NBA 联名系列产品之一，Select Series 系列，旨在向过去十年的 MVP 和年度新秀致敬。这款T恤采用柔软轻盈面料制成，巧搭印花图案。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： DD2805-419

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