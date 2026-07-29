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Nike Luxe 幼童长裤 - 黑

Nike

Luxe 幼童长裤

¥299

Nike Luxe 幼童长裤采用锥形剪裁和缝褶元素，休闲利落；侧边设有插手口袋，方便储物；搭配弹性腰部，舒适贴合。可搭配 Nike 背心或T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色：
  • 款式： JA3720-010

Nike

¥299

Nike Luxe 幼童长裤采用锥形剪裁和缝褶元素，休闲利落；侧边设有插手口袋，方便储物；搭配弹性腰部，舒适贴合。可搭配 Nike 背心或T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 83% 聚酯纤维/9% 莱赛尔/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： JA3720-010

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