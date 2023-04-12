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      Nike M2K Tekno

      男子运动鞋

      ¥799

      荷兰橙/荷兰橙/荷兰橙
      荧光黄/荧光黄/荧光黄

      Nike M2K Tekno 男子运动鞋从 Monarch 经典系列和 00 年代早期的运动鞋汲取灵感，采用皮革、合成材质和织物组合材料结合经典霓虹颜色，塑就复古分层外观。醒目后跟夹搭配镀铬色表层，引人注目。

      • 显示颜色： 荷兰橙/荷兰橙/荷兰橙
      • 款式： CI5749-888

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