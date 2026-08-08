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Nike M2K Tekno
男子运动鞋
¥799
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此配色当前无货
Nike M2K Tekno 男子运动鞋从 Monarch 经典系列和 00 年代早期的运动鞋汲取灵感，采用皮革、合成材质和织物组合材料结合经典霓虹颜色，塑就复古分层外观。醒目后跟夹搭配镀铬色表层，引人注目。
- 显示颜色： 荷兰橙/荷兰橙/荷兰橙
- 款式： CI5749-888
Nike M2K Tekno
¥799
舒适支撑，经典 00 年代风范
Nike M2K Tekno 男子运动鞋从 Monarch 经典系列和 00 年代早期的运动鞋汲取灵感，采用皮革、合成材质和织物组合材料结合经典霓虹颜色，塑就复古分层外观。醒目后跟夹搭配镀铬色表层，引人注目。
其他细节
- 皮革、合成材质和织物组合鞋面的设计灵感源自传统 Monarch 1
- TPU 后跟夹设计增强支撑力和稳定性，同时搭配镀铬表层，塑就醒目风范
- 泡棉中底，造就轻盈灵活的缓震效果和舒适脚感
- 后跟提拉设计，易于穿脱
产品细节
- 橡胶外底
- 显示颜色： 荷兰橙/荷兰橙/荷兰橙
- 款式： CI5749-888
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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