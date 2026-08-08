 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike M2K Tekno 男子运动鞋 - 荷兰橙/荷兰橙/荷兰橙

Nike M2K Tekno

男子运动鞋

¥799
荷兰橙/荷兰橙/荷兰橙
荧光黄/荧光黄/荧光黄

售罄：

此配色当前无货

Nike M2K Tekno 男子运动鞋从 Monarch 经典系列和 00 年代早期的运动鞋汲取灵感，采用皮革、合成材质和织物组合材料结合经典霓虹颜色，塑就复古分层外观。醒目后跟夹搭配镀铬色表层，引人注目。


  • 显示颜色： 荷兰橙/荷兰橙/荷兰橙
  • 款式： CI5749-888

Nike M2K Tekno

¥799

舒适支撑，经典 00 年代风范

Nike M2K Tekno 男子运动鞋从 Monarch 经典系列和 00 年代早期的运动鞋汲取灵感，采用皮革、合成材质和织物组合材料结合经典霓虹颜色，塑就复古分层外观。醒目后跟夹搭配镀铬色表层，引人注目。

其他细节

  • 皮革、合成材质和织物组合鞋面的设计灵感源自传统 Monarch 1
  • TPU 后跟夹设计增强支撑力和稳定性，同时搭配镀铬表层，塑就醒目风范
  • 泡棉中底，造就轻盈灵活的缓震效果和舒适脚感
  • 后跟提拉设计，易于穿脱

产品细节

  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 荷兰橙/荷兰橙/荷兰橙
  • 款式： CI5749-888

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。