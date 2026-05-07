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Nike Mad 90 Pack "Tiempo" 男子长袖球衣 - 黑

Nike Mad 90 Pack "Tiempo"

男子长袖球衣

10% 折让

Nike Mad 90 Pack "Tiempo" 男子长袖球衣灵感源自 2005 年经典 Tiempo 的动感能量，伴你重温那个无拘无束、酣畅淋漓的足球黄金年代。这款球衣巧搭醒目配色和豹纹印花、反光图案，并融入代表球鞋、时代与文化的标志性图案，以不羁风格的别致元素焕新呈现 Tiempo 系列的经典魅力。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR7587-010

Nike Mad 90 Pack "Tiempo"

10% 折让

Nike Mad 90 Pack "Tiempo" 男子长袖球衣灵感源自 2005 年经典 Tiempo 的动感能量，伴你重温那个无拘无束、酣畅淋漓的足球黄金年代。这款球衣巧搭醒目配色和豹纹印花、反光图案，并融入代表球鞋、时代与文化的标志性图案，以不羁风格的别致元素焕新呈现 Tiempo 系列的经典魅力。

Mad 90 Pack

Mad 90 Pack 系列的设计灵感源自经典的 Nike 足球鞋，这些鞋款在各自的时代塑造了赛场风格。每一款服装都充满热情，与塑造足球传统的社群息息相关——无论是在球场还是在街头。

Tiempo 系列

"Tiempo" 系列将足球文化与地道的中国朋克摇滚精神巧妙融为一体。

经典细节

醒目反光图案与整版豹纹印花相映成趣，打造灵感源自中国朋克摇滚文化的出众造型。胸前饰有汉字“文明踢球，不要打架”。享受比赛！

其他细节

肩部、衣身和衣袖采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR7587-010

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

更多信息

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