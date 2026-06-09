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Nike Marquee LB
亚洲版型太阳镜
31% 折让
舒适贴合感与街头风范巧妙结合，缔造出众视觉体验。Nike Marquee LB 亚洲版型太阳镜采用由优质材料制成的轻盈镜架，提供清晰视野，焕新演绎日常运动装备。棱角设计搭配宽镜片，镜框上方、鼻托和局部镜腿采用橡胶材质，提供出众抓附力和稳固贴合感，同时打造醒目造型。
- 显示颜色： 暗灰/暗灰/暗灰
- 款式： FN0259-021
Nike Marquee LB
31% 折让
舒适贴合感与街头风范巧妙结合，缔造出众视觉体验。Nike Marquee LB 亚洲版型太阳镜采用由优质材料制成的轻盈镜架，提供清晰视野，焕新演绎日常运动装备。棱角设计搭配宽镜片，镜框上方、鼻托和局部镜腿采用橡胶材质，提供出众抓附力和稳固贴合感，同时打造醒目造型。
其他细节
- 轻盈包覆式设计，提升包覆效果
- 可调式镜腿搭配橡胶脚套，营造非凡舒适感受
- 局部橡胶设计，提升抓附力
- 匠心鼻桥设计，打造舒适贴合感
产品细节
- 耐克双勾标志
- 紫外线防护
- 显示颜色： 暗灰/暗灰/暗灰
- 款式： FN0259-021
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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