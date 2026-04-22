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Nike MAVN
耐克好动心系列大童（女孩）拒水中腰训练短裤
¥329
选对主打单品，轻松应对学业、训练和社交生活。Nike MAVN 耐克好动心系列大童（女孩）拒水中腰训练短裤采用拒水面料，助你从容应对潮湿天气；宽松版型设计，让你畅动自如。
- 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿
- 款式： IM1768-006
Nike MAVN
¥329
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其他细节
右髋隐藏式拉链口袋，便于安全存放钥匙、卡片和基本小物件
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。松紧带：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。网眼布：78% 锦纶 /22% 氨纶。里裤：100% 聚酯纤维
- 内置衬裤
- 反光耐克勾
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿
- 款式： IM1768-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。