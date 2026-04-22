 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike MAVN 耐克好动心系列大童（女孩）拒水中腰训练短裤 - 温和灰绿/温和灰绿

Nike MAVN

耐克好动心系列大童（女孩）拒水中腰训练短裤

¥329
温和灰绿/温和灰绿
幻影/幻影

选对主打单品，轻松应对学业、训练和社交生活。Nike MAVN 耐克好动心系列大童（女孩）拒水中腰训练短裤采用拒水面料，助你从容应对潮湿天气；宽松版型设计，让你畅动自如。


  • 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿
  • 款式： IM1768-006

Nike MAVN

¥329

选对主打单品，轻松应对学业、训练和社交生活。Nike MAVN 耐克好动心系列大童（女孩）拒水中腰训练短裤采用拒水面料，助你从容应对潮湿天气；宽松版型设计，让你畅动自如。

其他细节

右髋隐藏式拉链口袋，便于安全存放钥匙、卡片和基本小物件

产品细节

  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。松紧带：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。网眼布：78% 锦纶 /22% 氨纶。里裤：100% 聚酯纤维
  • 内置衬裤
  • 反光耐克勾
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿
  • 款式： IM1768-006

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。