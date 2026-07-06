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Nike MAVN 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤 - 黑/黑

Nike MAVN

耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤

20% 折让

Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤柔软舒适，导湿速干，适合日常穿着。我们精简了缝线，在关键位置采用平缝设计，触感顺滑，并在后腰内侧增添一个口袋，可容纳随身小物件。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IM1762-010

Nike MAVN

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Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤柔软舒适，导湿速干，适合日常穿着。我们精简了缝线，在关键位置采用平缝设计，触感顺滑，并在后腰内侧增添一个口袋，可容纳随身小物件。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 高腰设计，营造出众包覆效果

产品细节

  • 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：72% 锦纶/28% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IM1762-010

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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