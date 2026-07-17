 
第 1 张图片，共 5 张图片
Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干罗纹长袖上衣 - 奶白 II/奶白 II/奶白 II

Nike MAVN

Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干罗纹长袖上衣

10% 折让
奶白 II/奶白 II/奶白 II
矿物岩板蓝/矿物岩板蓝/矿物岩板蓝
温和灰绿/温和灰绿/温和灰绿
幻影/幻影/幻影

兼顾训练与日常穿搭。这款 Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干罗纹长袖上衣专为青春少女运动表现打造，采用弹性罗纹针织面料，并结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干。拇指孔设计可稳固衣袖，无论是在健身房训练，还是与朋友玩耍，都能稳妥贴合。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。


  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/奶白 II
  • 款式： IM1761-236

Nike MAVN

10% 折让

兼顾训练与日常穿搭。这款 Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干罗纹长袖上衣专为青春少女运动表现打造，采用弹性罗纹针织面料，并结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干。拇指孔设计可稳固衣袖，无论是在健身房训练，还是与朋友玩耍，都能稳妥贴合。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性罗纹面料轻盈舒适，适合日常穿着

产品细节

  • 弹性包边袖口
  • 局部罗纹衣领
  • 71% 聚酯纤维/29% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/奶白 II
  • 款式： IM1761-236

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。