兼顾训练与日常穿搭。这款 Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干罗纹长袖上衣专为青春少女运动表现打造，采用弹性罗纹针织面料，并结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干。拇指孔设计可稳固衣袖，无论是在健身房训练，还是与朋友玩耍，都能稳妥贴合。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。

显示颜色： 奶白 II/奶白 II/奶白 II

款式： IM1761-236