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Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干修身全长拉链开襟长袖上衣 - 烟灰粉/烟灰粉

Nike Mavn

Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干修身全长拉链开襟长袖上衣

¥499

非凡柔软，Nike 品质，毋庸置疑。这款 Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干修身全长拉链开襟长袖上衣专为日常生活的多重场景而生，是你衣橱中的理想伴侣。无论外搭，打造利落造型；还是内搭，增添导湿速干的舒适感受，都能轻松胜任。


  • 显示颜色： 烟灰粉/烟灰粉
  • 款式： IQ0053-654

Nike Mavn

¥499

非凡柔软，Nike 品质，毋庸置疑。这款 Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干修身全长拉链开襟长袖上衣专为日常生活的多重场景而生，是你衣橱中的理想伴侣。无论外搭，打造利落造型；还是内搭，增添导湿速干的舒适感受，都能轻松胜任。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面采用全长拉链开襟设计，可随心调节包覆效果，打造专属造型
  • 拇指孔设计，有助稳固衣袖

产品细节

  • 69% 锦纶/31% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰粉/烟灰粉
  • 款式： IQ0053-654

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