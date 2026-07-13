非凡柔软，Nike 品质，毋庸置疑。这款 Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干修身全长拉链开襟长袖上衣专为日常生活的多重场景而生，是你衣橱中的理想伴侣。无论外搭，打造利落造型；还是内搭，增添导湿速干的舒适感受，都能轻松胜任。

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