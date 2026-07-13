第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Mavn
Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干修身全长拉链开襟长袖上衣
¥499
非凡柔软，Nike 品质，毋庸置疑。这款 Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干修身全长拉链开襟长袖上衣专为日常生活的多重场景而生，是你衣橱中的理想伴侣。无论外搭，打造利落造型；还是内搭，增添导湿速干的舒适感受，都能轻松胜任。
- 显示颜色： 烟灰粉/烟灰粉
- 款式： IQ0053-654
Nike Mavn
¥499
非凡柔软，Nike 品质，毋庸置疑。这款 Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干修身全长拉链开襟长袖上衣专为日常生活的多重场景而生，是你衣橱中的理想伴侣。无论外搭，打造利落造型；还是内搭，增添导湿速干的舒适感受，都能轻松胜任。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面采用全长拉链开襟设计，可随心调节包覆效果，打造专属造型
- 拇指孔设计，有助稳固衣袖
产品细节
- 69% 锦纶/31% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰粉/烟灰粉
- 款式： IQ0053-654
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。