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Nike MAVN
Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干罗纹长袖上衣
20% 折让
Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干罗纹长袖上衣专为青春少女运动表现打造，采用弹性罗纹针织面料，搭载导湿速干技术，并融入优质细节设计，焕新演绎衣橱理想单品，塑就升级造型。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/奶白 II
- 款式： IM1761-236
Nike MAVN
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Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干罗纹长袖上衣专为青春少女运动表现打造，采用弹性罗纹针织面料，搭载导湿速干技术，并融入优质细节设计，焕新演绎衣橱理想单品，塑就升级造型。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 后领和袖口搭配网眼布饰边，提升透气性
- 工字型后背缝线和下摆两侧匠心设计，塑就舒适运动体验
产品细节
- 背面饰有哑光硅胶“MAVN”图案
- 拇指孔设计
- 71% 聚酯纤维/29% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/奶白 II
- 款式： IM1761-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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