Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干罗纹长袖上衣专为青春少女运动表现打造，采用弹性罗纹针织面料，搭载导湿速干技术，并融入优质细节设计，焕新演绎衣橱理想单品，塑就升级造型。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。

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