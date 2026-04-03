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Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干针织背心 - 黑/黑/黑

Nike MAVN

Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干针织背心

¥269
黑/黑/黑
温和灰绿/温和灰绿/温和灰绿

Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干针织背心采用导湿速干技术，展现出色性能，助你保持干爽舒适。以弹性罗纹面料、匠心袖窿和后领网眼细节为点睛之笔，令你自如畅动，火力全开。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IM1760-010

Nike MAVN

¥269

Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干针织背心采用导湿速干技术，展现出色性能，助你保持干爽舒适。以弹性罗纹面料、匠心袖窿和后领网眼细节为点睛之笔，令你自如畅动，火力全开。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 工字型后背设计，塑就利落型格
  • 匠心下摆设计
  • 平整接缝线条

产品细节

  • 71% 聚酯纤维/29% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IM1760-010

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