Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干针织背心采用导湿速干技术，展现出色性能，助你保持干爽舒适。以弹性罗纹面料、匠心袖窿和后领网眼细节为点睛之笔，令你自如畅动，火力全开。

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