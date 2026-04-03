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Nike MAVN
Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干针织背心
¥269
Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干针织背心采用导湿速干技术，展现出色性能，助你保持干爽舒适。以弹性罗纹面料、匠心袖窿和后领网眼细节为点睛之笔，令你自如畅动，火力全开。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IM1760-010
Nike MAVN
¥269
Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干针织背心采用导湿速干技术，展现出色性能，助你保持干爽舒适。以弹性罗纹面料、匠心袖窿和后领网眼细节为点睛之笔，令你自如畅动，火力全开。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 工字型后背设计，塑就利落型格
- 匠心下摆设计
- 平整接缝线条
产品细节
- 71% 聚酯纤维/29% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IM1760-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。