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Nike MAVN
Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰短裤
¥369
速干技术满足健身所需，造就日常佳选。Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰短裤采用柔软面料，搭配简约缝线设计，是一款上身就不想脱下的出色之作。结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你轻松驾驭不同场合。后腰设有内置口袋，可存放随身小物。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IO0153-010
Nike MAVN
¥369
速干技术满足健身所需，造就日常佳选。Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰短裤采用柔软面料，搭配简约缝线设计，是一款上身就不想脱下的出色之作。结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你轻松驾驭不同场合。后腰设有内置口袋，可存放随身小物。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 简约缝线设计可减少干扰，提升舒适度，助你舒适畅动
产品细节
- 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：72% 锦纶/28% 氨纶
- 凸起硅胶耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IO0153-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。