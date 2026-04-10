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Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰短裤 - 黑/黑

Nike MAVN

Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰短裤

¥369
黑/黑
温和灰绿/温和灰绿

速干技术满足健身所需，造就日常佳选。Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰短裤采用柔软面料，搭配简约缝线设计，是一款上身就不想脱下的出色之作。结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你轻松驾驭不同场合。后腰设有内置口袋，可存放随身小物。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IO0153-010

Nike MAVN

¥369

速干技术满足健身所需，造就日常佳选。Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰短裤采用柔软面料，搭配简约缝线设计，是一款上身就不想脱下的出色之作。结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你轻松驾驭不同场合。后腰设有内置口袋，可存放随身小物。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 简约缝线设计可减少干扰，提升舒适度，助你舒适畅动

产品细节

  • 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：72% 锦纶/28% 氨纶 
  • 凸起硅胶耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IO0153-010

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