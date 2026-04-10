速干技术满足健身所需，造就日常佳选。Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰短裤采用柔软面料，搭配简约缝线设计，是一款上身就不想脱下的出色之作。结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你轻松驾驭不同场合。后腰设有内置口袋，可存放随身小物。

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