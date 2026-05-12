第 1 张图片，共 5 张图片
Nike MAVN
Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤
20% 折让
Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤柔软舒适，导湿速干，适合日常穿着。我们精简了缝线，在关键位置采用平缝设计，触感顺滑，并在后腰内侧增添一个口袋，可容纳随身小物件。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
- 款式： IM1762-502
Nike MAVN
20% 折让
Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤柔软舒适，导湿速干，适合日常穿着。我们精简了缝线，在关键位置采用平缝设计，触感顺滑，并在后腰内侧增添一个口袋，可容纳随身小物件。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 高腰设计，提供舒适包覆感受
产品细节
- 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：72% 锦纶/28% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
- 款式： IM1762-502
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。