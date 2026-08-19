 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤 - 黑/黑/黑

Nike MAVN

Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤

22% 折让

Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤采用柔软的弹性腰部和裤腿的个性褶裥，打造别具一格的基础单品。专为青春少女运动表现打造，采用宽松版型，宽大舒适，打造衣橱理想叠搭单品。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁、时髦配色和褶裥细节设计，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IM1764-010

Nike MAVN

22% 折让

Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤采用柔软的弹性腰部和裤腿的个性褶裥，打造别具一格的基础单品。专为青春少女运动表现打造，采用宽松版型，宽大舒适，打造衣橱理想叠搭单品。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁、时髦配色和褶裥细节设计，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 厚实针织面料，内里轻微加绒，带来温暖舒适的穿着体验

产品细节

  • 80% 聚酯纤维/10% 氨纶/10% 莱赛尔纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IM1764-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。