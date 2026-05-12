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Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫 - 奶白 II/黑/奶白 II

Nike MAVN

Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫

19% 折让
奶白 II/黑/奶白 II
黑/黑/黑

Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫专为青春少女运动表现打造，采用超宽松版型，宽大舒适，打造衣橱理想叠搭单品。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁、时髦配色和褶裥细节设计，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。采用保暖厚实的优质针织面料，内里轻微加绒，结合 Therma-FIT 技术，助你保持舒适。基础单品，出众格调。


  • 显示颜色： 奶白 II/黑/奶白 II
  • 款式： IM1763-236

Nike MAVN

19% 折让

Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫专为青春少女运动表现打造，采用超宽松版型，宽大舒适，打造衣橱理想叠搭单品。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁、时髦配色和褶裥细节设计，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。采用保暖厚实的优质针织面料，内里轻微加绒，结合 Therma-FIT 技术，助你保持舒适。基础单品，出众格调。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 弹性后摆搭配缝线褶裥，有助收紧面料，打造轻松百搭造型

产品细节

  • 面料/连帽里料：80% 聚酯纤维/10% 氨纶/10% 莱赛尔纤维。口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 匠心拉链头设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/黑/奶白 II
  • 款式： IM1763-236

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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