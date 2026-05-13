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Nike MAVN
Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤
19% 折让
Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤采用柔软的弹性腰部和裤腿的个性褶裥，打造别具一格的基础单品。专为青春少女运动表现打造，采用宽松版型，宽大舒适，打造衣橱理想叠搭单品。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁、时髦配色和褶裥细节设计，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。裤脚后侧搭配内置按扣设计，可随心穿搭，助你从容应对不同挑战。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IM1764-010
Nike MAVN
19% 折让
Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤采用柔软的弹性腰部和裤腿的个性褶裥，打造别具一格的基础单品。专为青春少女运动表现打造，采用宽松版型，宽大舒适，打造衣橱理想叠搭单品。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁、时髦配色和褶裥细节设计，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。裤脚后侧搭配内置按扣设计，可随心穿搭，助你从容应对不同挑战。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 裤脚后侧搭配内置按扣设计，可轻松调整造型
- 分层弹性腰部搭配内置抽绳，打造舒适贴合感
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/10% 氨纶/10% 莱赛尔纤维
- 插手口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IM1764-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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