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Nike Maxfly 2
迈飞男子田径短跑钉鞋
¥1,299
- 显示颜色： 白色/亮深红/宝石绿/黑曜石色
- 款式： FD8395-100
Nike Maxfly 2
¥1,299
Nike Maxfly 2 迈飞男子田径短跑钉鞋强势回归，助力精英跑者疾速开跑。该鞋款专为 100 米至 400 米（包括跨栏）短跑而设计，Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹效果，结合非凡脚感，赋予你出众推进感。
Flyweave 结构
鞋面采用 Nike Flyweave 结构，稳固贴合，契合多种足型。
碳纤维 Flyplate
碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，助你流畅自然迈步。
缓震回弹，出众脚感
前足 Air Zoom 缓震配置采用双气室设计，铸就出众稳定性，助你加足马力畅跑。
Maxfly 2 焕新设计
轻盈度和回弹性能出众，碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，为你带来出色推进感。精简了元年款 Maxfly 中间的鞋钉，塑就稳固脚感。
产品细节
- 显示颜色： 白色/亮深红/宝石绿/黑曜石色
- 款式： FD8395-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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