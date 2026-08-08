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Nike Mercurial 耐克刺客系列足球鞋袋 - 灰黑/光辉绿/碧绿

Nike Mercurial

耐克刺客系列足球鞋袋

¥129

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Nike Mercurial 耐克刺客系列足球鞋袋专为足球鞋匠心设计而成。鞋袋含有 2 个拉链口袋和一个提环，可以随提随走。


  • 显示颜色： 灰黑/光辉绿/碧绿
  • 款式： DD0003-020

Nike Mercurial

¥129

紧凑收纳体验，日常通勤佳选

Nike Mercurial 耐克刺客系列足球鞋袋专为足球鞋匠心设计而成。鞋袋含有 2 个拉链口袋和一个提环，可以随提随走。

其他细节

  • 2 个拉链口袋，便于你取用运动鞋和必备物品
  • 耐用材料，适合日常使用
  • 侧边提环设计，方便携带

产品细节

  • 35 x 15 x 19 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 灰黑/光辉绿/碧绿
  • 款式： DD0003-020

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