Nike Mercurial Lite
耐克刺客系列足球护腿板（1 对）
11% 折让
Nike Mercurial Lite 耐克刺客系列足球护腿板（1 对）可保护小腿，助你全速前进。纤薄设计结合耐用外壳和柔软泡绵，在球场上帮助分散腿部受到的冲击力。
- 显示颜色： 亮深红/浅宝石蓝/黑
- 款式： DN3611-636
Nike Mercurial Lite
11% 折让
舒适缓震
Nike Mercurial Lite 耐克刺客系列足球护腿板（1 对）可保护小腿，助你全速前进。纤薄设计结合耐用外壳和柔软泡绵，在球场上帮助分散腿部受到的冲击力。
其他细节
- 轻薄外壳，轻盈耐用
- 柔软穿孔泡绵，有助于缓震
- 弹性护胫套有助于稳固护腿板，网眼设计有助透气
产品细节
- 手洗
- 显示颜色： 亮深红/浅宝石蓝/黑
- 款式： DN3611-636
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。