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Nike Mercurial Lite CR7 耐克C罗系列足球护腿板（1 对） - 清透色/和谐蓝/金属铜

Nike Mercurial Lite CR7

耐克C罗系列足球护腿板（1 对）

¥169

售罄：

此配色当前无货

Nike Mercurial Lite CR7 耐克C罗系列足球护腿板（1 对）采用轻盈设计，结合柔软泡绵与耐穿外壳，在球场上铸就出众缓震性能，有效保护双腿，助力自如畅动。


  • 显示颜色： 清透色/和谐蓝/金属铜
  • 款式： DV3090-910

Nike Mercurial Lite CR7

¥169

Nike Mercurial Lite CR7 耐克C罗系列足球护腿板（1 对）采用轻盈设计，结合柔软泡绵与耐穿外壳，在球场上铸就出众缓震性能，有效保护双腿，助力自如畅动。

其他细节

  • 轻薄外壳，轻盈耐用
  • 柔软穿孔泡绵，有助于缓震
  • 弹性护胫套，有助于稳固护腿板

产品细节

  • 护胫套：聚酯纤维/橡胶/氨纶。 护腿板：K-RESIN 树脂/乙烯基醋纤
  • 手洗
  • 显示颜色： 清透色/和谐蓝/金属铜
  • 款式： DV3090-910

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