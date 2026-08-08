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Nike Mercurial Lite CR7
耐克C罗系列足球护腿板（1 对）
¥169
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此配色当前无货
Nike Mercurial Lite CR7 耐克C罗系列足球护腿板（1 对）采用轻盈设计，结合柔软泡绵与耐穿外壳，在球场上铸就出众缓震性能，有效保护双腿，助力自如畅动。
- 显示颜色： 清透色/和谐蓝/金属铜
- 款式： DV3090-910
Nike Mercurial Lite CR7
¥169
Nike Mercurial Lite CR7 耐克C罗系列足球护腿板（1 对）采用轻盈设计，结合柔软泡绵与耐穿外壳，在球场上铸就出众缓震性能，有效保护双腿，助力自如畅动。
其他细节
- 轻薄外壳，轻盈耐用
- 柔软穿孔泡绵，有助于缓震
- 弹性护胫套，有助于稳固护腿板
产品细节
- 护胫套：聚酯纤维/橡胶/氨纶。 护腿板：K-RESIN 树脂/乙烯基醋纤
- 手洗
- 显示颜色： 清透色/和谐蓝/金属铜
- 款式： DV3090-910
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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