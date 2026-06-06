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Nike Mercurial Superfly 10 Academy By You 耐克刺客系列专属定制人造草地高帮足球鞋 - 多色/多色

Nike Mercurial Superfly 10 Academy By You

耐克刺客系列专属定制人造草地高帮足球鞋

¥749
Nike Mercurial Superfly 10 Academy By You 耐克刺客系列专属定制人造草地高帮足球鞋 - 多色/多色
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike Mercurial Superfly 10 Academy By You 耐克刺客系列专属定制人造草地高帮足球鞋助你恣意挥洒设计灵感，充分发挥疾速表现。 从华丽外底到金属感耐克勾标志和粉色主色调，丰富选项任你尽情探索。 为出众回弹的 Mercurial 鞋款融入个性化外观元素，再搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： HQ3272-900

Nike Mercurial Superfly 10 Academy By You

¥749

Nike Mercurial Superfly 10 Academy By You 耐克刺客系列专属定制人造草地高帮足球鞋助你恣意挥洒设计灵感，充分发挥疾速表现。 从华丽外底到金属感耐克勾标志和粉色主色调，丰富选项任你尽情探索。 为出众回弹的 Mercurial 鞋款融入个性化外观元素，再搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速。

选择基础配色

有宝石绿和脉冲宝蓝等八种基础配色可选，可择一选取，打造个性化专属配色。

定制外底颜色

可选择黑色或白色外底，两种选项随你打造个性化专属配色。 还有 12 种不同的鞋带任你选择。

设计耐克勾颜色

耐克勾标志提供丰富多样的颜色选择。 有 10 种纯色可选，包括亮眼的透明粉、泡沫粉和荷兰橙。 若想要金属感耐克勾标志， 可选金色或银色。 六种不同的渐变色选项巧妙结合酷炫的颜色组合，如宝石绿和明亮紫等。

非凡触球感

NikeSkin 鞋面搭配 V 字形设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

波浪状抓地底纹由一系列逐级排列的鞋钉组成，增加 Air Zoom 缓震配置的接触面积，缔造出色抓地力。 大号鞋钉与传统中号鞋钉高度相同，塑就强劲抓地性能。 波浪形抓地设计搭配革新 V 字形和刀刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

鞋款以适应性针织面料革新升级前代弹性网眼布设计，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性面料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

Nike By You 细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均根据订单由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 后跟可添加 2-5 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）的专属印记，还有 12 种不同的配色任你选择，为运动鞋增添个性色彩。 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫设计

产品细节

  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： HQ3272-900

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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