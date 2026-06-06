Nike Mercurial Superfly 10 Academy By You

¥749

Nike Mercurial Superfly 10 Academy By You 耐克刺客系列专属定制天然硬质草地高帮足球鞋助你恣意挥洒设计灵感，充分发挥疾速表现。 从华丽外底到金属感耐克勾标志和粉色主色调，丰富选项任你尽情探索。 为出众回弹的 Mercurial 鞋款融入个性化外观元素，再搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速。

选择基础配色

有宝石绿和脉冲宝蓝等八种基础配色可选，可择一选取，打造个性化专属配色。

定制外底颜色

可选择黑色或白色外底，两种选项随你打造个性化专属配色。 还有 12 种不同的鞋带任你选择。

设计耐克勾颜色

耐克勾标志提供丰富多样的颜色选择。 有 10 种纯色可选，包括亮眼的透明粉、泡沫粉和荷兰橙。 若想要金属感耐克勾标志， 可选金色或银色。 六种不同的渐变色选项巧妙结合酷炫的颜色组合，如宝石绿和明亮紫等。

非凡触球感

NikeSkin 鞋面搭配 V 字形设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

波浪状抓地底纹由一系列逐级排列的鞋钉组成，增加 Air Zoom 缓震配置的接触面积，缔造出色抓地力。 大号鞋钉与传统中号鞋钉高度相同，塑就强劲抓地性能。 波浪形抓地设计搭配革新 V 字形和刀刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

鞋款以适应性针织面料革新升级前代弹性网眼布设计，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性面料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。