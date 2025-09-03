Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"
耐克刺客系列姆巴佩男/女 MG 多种场地高帮足球鞋
Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 MG 多种场地高帮足球鞋的设计灵感源自基里安·姆巴佩在比赛日所穿的装备，助你引爆疾速。该鞋款旨在致敬 2018 年以来陪伴基里安征战赛场的经典战靴，搭载 Air Zoom 缓震配置和匠心抓地外底，助你迅疾加速。
- 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
- 款式： HJ7309-500
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。匠心鞋钉，助你在切入时轻松急停。
非凡触球感
NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。
舒适贴合
鞋款采用织物材料搭配合成材质，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。
设计亮点
- 精致后跟图案
- 耐克勾标志，旨在向基里安的家乡以及 2019 年 “Bondy Dreams” 球员版本致敬
- 鞋面内侧闪电耐克勾标志和字母组合元素，意在致敬基里安的 2020 年 “Rosa” 足球鞋
- 火焰图案，灵感源自 2021 年 “Flames” 球员版本
- 两颗星星，象征法国队在重大赛事中的胜利
- 鞋垫饰有基里安的励志语录
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
- 款式： HJ7309-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
