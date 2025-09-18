 
Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 MG 多种场地高帮足球鞋 - 华丽紫/淡象牙白

Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"

耐克刺客系列姆巴佩男/女 MG 多种场地高帮足球鞋

31% 折让
Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 MG 多种场地高帮足球鞋 - 华丽紫/淡象牙白
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 MG 多种场地高帮足球鞋的设计灵感源自基里安·姆巴佩在比赛日所穿的装备，助你引爆疾速。该鞋款旨在致敬 2018 年以来陪伴基里安征战赛场的经典战靴，搭载 Air Zoom 缓震配置和匠心抓地外底，助你迅疾加速。


  • 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
  • 款式： HJ7309-500

Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"

31% 折让

Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 MG 多种场地高帮足球鞋的设计灵感源自基里安·姆巴佩在比赛日所穿的装备，助你引爆疾速。该鞋款旨在致敬 2018 年以来陪伴基里安征战赛场的经典战靴，搭载 Air Zoom 缓震配置和匠心抓地外底，助你迅疾加速。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。匠心鞋钉，助你在切入时轻松急停。

非凡触球感

NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

舒适贴合

鞋款采用织物材料搭配合成材质，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

设计亮点

  • 精致后跟图案
  • 耐克勾标志，旨在向基里安的家乡以及 2019 年 “Bondy Dreams” 球员版本致敬
  • 鞋面内侧闪电耐克勾标志和字母组合元素，意在致敬基里安的 2020 年 “Rosa” 足球鞋
  • 火焰图案，灵感源自 2021 年 “Flames” 球员版本
  • 两颗星星，象征法国队在重大赛事中的胜利
  • 鞋垫饰有基里安的励志语录

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
  • 款式： HJ7309-500

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。