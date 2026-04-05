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Nike Mercurial Superfly 10 Elite
耐克刺客系列 FG 天然硬质草地高帮足球鞋
14% 折让
痴迷于追求速度？皆专注于实现迅疾表现。攻势全开，绿茵利器。Nike Mercurial Superfly 10 Elite 耐克刺客系列 FG 天然硬质草地高帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，满足你对尽善尽美的追求。
- 显示颜色： 赛车蓝/白色
- 款式： FQ1454-446
Nike Mercurial Superfly 10 Elite
14% 折让
痴迷于追求速度？皆专注于实现迅疾表现。攻势全开，绿茵利器。Nike Mercurial Superfly 10 Elite 耐克刺客系列 FG 天然硬质草地高帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，满足你对尽善尽美的追求。
非凡触球感
Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感，助你在疾速带球或射门终结比赛时实现出色控球表现。该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能，塑就出众贴合感。Gripknit 材料，贴合足形，塑就出众触球体验。
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状抓地设计搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。
舒适贴合
Flyknit 飞织鞋面，专为迅疾表现匠心打造。轻盈强韧的 Flyknit-Atomknit 材料有助减轻鞋身重量，提供有力支撑。Gripknit、Atomknit 与 Flyknit 飞织组合材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造出色的触球体验，有助减少磨合时间。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。
产品细节
- 适用于微湿短草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 赛车蓝/白色
- 款式： FQ1454-446
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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