Nike Mercurial Superfly 10 Elite By You

¥2,549

Nike Mercurial Superfly 10 Elite By You 耐克刺客系列专属定制天然硬质草地高帮足球鞋助你恣意挥洒设计灵感，充分发挥疾速表现。 从铬金色和荧光色外底到金属感耐克勾标志和粉色主色调，丰富选项任你尽情探索。 为出众回弹的 Mercurial 鞋款融入个性化外观元素，再搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速。

选择基础配色

有宝石绿和脉冲宝蓝等五种基础配色可选，可择一选取，打造个性化专属配色。

定制外底颜色

从六种纯色中选择外底颜色，可选蒸气绿和透明粉等。 想要外观跃升新层次？ 可以选择铬金色或铬银色，或从三种迷人的渐变荧光色中选择一种。 另有八种外底装饰可供选择。

设计耐克勾颜色

耐克勾标志提供丰富多样的颜色选择。 有 12 种纯色可选，包括亮眼的透明粉、泡沫粉和荷兰橙。 若想要金属感耐克勾标志， 可选金色或银色。 六种不同的渐变色选项巧妙结合酷炫的颜色组合，如宝石绿和明亮紫等。

非凡触球感

Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感。 加大触球面积，助你在疾速运球或射门终结比赛时实现出色控球表现。 该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能，塑就出众贴合感。 微型模压纹理结合 Gripknit 材料，贴合足形，塑就出色触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

波浪状抓地底纹由一系列逐级排列的鞋钉组成，增加 Air Zoom 缓震配置的接触面积，缔造出色抓地力。 大号鞋钉与传统中号鞋钉高度相同，塑就强劲抓地性能。 波浪形抓地设计搭配革新 V 字形和刀刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

完整 Flyknit 飞织鞋面，专为迅疾表现匠心打造。 侧面采用轻盈强韧的 Flyknit 飞织面料 Atomknit，可减轻鞋身重量，提供有力支撑。 Gripknit、Atomknit 与 Flyknit 飞织组合面料，打造轻薄出众的 Mercurial 鞋面，缔造精准的触球体验，减少磨合时间。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性面料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。