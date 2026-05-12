Nike Mercurial Superfly 10 Elite LV8

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痴迷于速度？球场上的巨星亦是如此。Nike Mercurial Superfly 10 Elite LV8 耐克刺客系列男/女天然硬质草地 FG 高帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，满足你对尽善尽美的追求。

迅疾表现，强劲抓地 鱼鳍状抓地设计搭配 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速；V 字形和锋刃形鞋钉，助你在切入时轻松急停。 出众脚感 Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感。微成型纹理贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现非凡抓附效果，塑就出众贴合感。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性面料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。