Nike Mercurial Superfly 11 Academy

¥699

Nike Mercurial Superfly 11 Academy 耐克破阵·刺客系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋专为疾速冲刺而设计，轻盈的 NikeSkin 鞋面助你发挥出色表现。该鞋款采用轻盈底板和针织鞋口，助你在开阔空间中实现敏捷的爆发力。

出众脚感 轻盈 NikeSkin 鞋面，在你疾速带球时，有助实现出众控球表现。 稳固贴合 Dynamic Fit 鞋口提供支撑，舒适贴合脚踝。 强劲抓地，驾驭球场 轻盈外底抓地力强，有助于在开阔场地上实现敏捷的爆发力。后跟与前足关键区域采用 V 字形鞋钉设计，在天然草地与人造草地场地上均可提供出色抓地力。锥形鞋钉，助你轻松急停转向。