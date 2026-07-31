Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You

¥849

Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You 专属定制 AG 人造草地高帮足球鞋专为激发你的创造力和疾速冲刺而设计，柔软的 NikeSkin 鞋面助你腾空凌跃。这款鞋子的轻盈度优于前代产品，采用我们独家的轻盈鞋底板和针织鞋口，助你在开阔空间中实现敏捷的爆发力。多种配色和细节可供选择，随心打造你的专属风格。

为比赛挑选色彩

从鞋面到鞋底，再到鞋带，自由定义每一处色彩。选择更鲜明大胆的配色，轻松成为场上焦点。或以低调大地色系登场，让表现替你发声。

彰显个性

名字首字母、昵称、或其他个人信息。可在每只鞋的外侧后跟加入最多 7 个字符，尽情释放你的创意表达。此外，还可以添加你的号码，展现出众风采。

赤足般脚感

NikeSkin 鞋面采用柔软轻盈设计，缩短双足与球面的距离。在你疾速运球时，有助实现出众控球表现。

稳固贴合

舒适的 Dynamic Fit 鞋口提供支撑，从迈出第一步到全速冲刺，始终锁定双足。

强劲抓地，驾驭球场

鞋底鞋钉采用空心设计，在坚硬的人造场地上提供更好的抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。