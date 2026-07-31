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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
专属定制 AG 人造草地高帮足球鞋
¥849
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You 专属定制 AG 人造草地高帮足球鞋专为激发你的创造力和疾速冲刺而设计，柔软的 NikeSkin 鞋面助你腾空凌跃。这款鞋子的轻盈度优于前代产品，采用我们独家的轻盈鞋底板和针织鞋口，助你在开阔空间中实现敏捷的爆发力。多种配色和细节可供选择，随心打造你的专属风格。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IU4442-900
- 原产国家/地区： 中国
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
¥849
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You 专属定制 AG 人造草地高帮足球鞋专为激发你的创造力和疾速冲刺而设计，柔软的 NikeSkin 鞋面助你腾空凌跃。这款鞋子的轻盈度优于前代产品，采用我们独家的轻盈鞋底板和针织鞋口，助你在开阔空间中实现敏捷的爆发力。多种配色和细节可供选择，随心打造你的专属风格。
为比赛挑选色彩
从鞋面到鞋底，再到鞋带，自由定义每一处色彩。选择更鲜明大胆的配色，轻松成为场上焦点。或以低调大地色系登场，让表现替你发声。
彰显个性
名字首字母、昵称、或其他个人信息。可在每只鞋的外侧后跟加入最多 7 个字符，尽情释放你的创意表达。此外，还可以添加你的号码，展现出众风采。
赤足般脚感
NikeSkin 鞋面采用柔软轻盈设计，缩短双足与球面的距离。在你疾速运球时，有助实现出众控球表现。
稳固贴合
舒适的 Dynamic Fit 鞋口提供支撑，从迈出第一步到全速冲刺，始终锁定双足。
强劲抓地，驾驭球场
鞋底鞋钉采用空心设计，在坚硬的人造场地上提供更好的抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。每双运动鞋均由手工匠心打造而成，值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 高帮设计
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IU4442-900
- 原产国家/地区： 中国
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。