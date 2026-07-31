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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You 专属定制 FG 天然硬质草地高帮足球鞋 - 多色/多色

Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You

专属定制 FG 天然硬质草地高帮足球鞋

¥849

Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You 专属定制 FG 天然硬质草地高帮足球鞋专为激发你的创造力和疾速冲刺而设计，柔软的 NikeSkin 鞋面助你腾空凌跃。这款鞋子的轻盈度优于前代产品，采用我们独家的轻盈鞋底板和针织鞋口，助你在开阔空间中实现敏捷的爆发力。多种配色和细节可供选择，随心打造你的专属风格。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IV7563-900
  • 原产国家/地区： 中国

Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You

¥849

Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You 专属定制 FG 天然硬质草地高帮足球鞋专为激发你的创造力和疾速冲刺而设计，柔软的 NikeSkin 鞋面助你腾空凌跃。这款鞋子的轻盈度优于前代产品，采用我们独家的轻盈鞋底板和针织鞋口，助你在开阔空间中实现敏捷的爆发力。多种配色和细节可供选择，随心打造你的专属风格。

为比赛挑选色彩

从鞋面到鞋底，再到鞋带，自由定义每一处色彩。选择更鲜明大胆的配色，轻松成为场上焦点。或以低调大地色系登场，让表现替你发声。

彰显个性

名字首字母、昵称、或其他个人信息。可在每只鞋的外侧后跟加入最多 7 个字符，尽情释放你的创意表达。此外，还可以添加你的号码，展现出众风采。

赤足般脚感

NikeSkin 鞋面采用柔软轻盈设计，缩短双足与球面的距离。在你疾速运球时，有助实现出众控球表现。

稳固贴合

舒适的 Dynamic Fit 鞋口提供支撑，从迈出第一步到全速冲刺，始终锁定双足。

强劲抓地，驾驭球场

V 字形鞋钉铸就强劲抓地力，助力稳步急停和转向。

Nike By You 细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。每双运动鞋均由手工匠心打造而成，值得你耐心等待。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 高帮设计
  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IV7563-900
  • 原产国家/地区： 中国

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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