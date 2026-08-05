Nike Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"

¥749

灵感源自基利安以速度铸就的传奇，Nike Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 TF 人造场地高帮足球鞋的柔软的 NikeSkin 鞋面助你勇往直前。采用轻盈设计、针织鞋口和抓地力强的外底，助你在开阔空间中实现敏捷的爆发力。

设计揭秘 Superfly 11 专注速度，而传奇，则需要时间铸就。这款金色足球鞋饰有耐克勾标志、盾形图案和标牌风格细节，旨在致敬基利安精心打造的非凡传奇。 出众脚感 NikeSkin 鞋面采用轻盈设计，在你疾速带球时，有助实现出众控球表现。 稳固贴合 Dynamic Fit 鞋口提供支撑，舒适贴合，助你全速冲刺。 出众抓地力，驾驭人造场地 橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。