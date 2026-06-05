Nike Mercurial Superfly 11 Elite

¥2,199

Nike Mercurial Superfly 11 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋将 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉鞋垫相结合，释放爆发力十足的速度。出众的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固双足，助你轻松甩开防守。

回弹响应，助力突破 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹迈步体验。我们的足球鞋首次采用回弹出众的 ZoomX 泡棉鞋垫，带来出色的能量回馈。 利落贴合 FlyWeave Ultra 材料从后跟到鞋头编织于特定区域，带来出色贴合感。 强劲抓地，驾驭球场 底板鞋钉采用空心设计，在坚硬的人造场地上提供更好的抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。