Nike Mercurial Superfly 11 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋将 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉鞋垫相结合，释放爆发力十足的速度。出众的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固双足，助你轻松甩开防守。

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