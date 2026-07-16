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Nike Mercurial Superfly 11 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋 - 多色/黑

Nike Mercurial Superfly 11 Elite

耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋

¥2,199

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此配色当前无货

Nike Mercurial Superfly 11 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋将 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉鞋垫相结合，释放爆发力十足的速度。出众的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固双足，助你轻松甩开防守。


  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IO8221-900

Nike Mercurial Superfly 11 Elite

¥2,199

Nike Mercurial Superfly 11 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋将 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉鞋垫相结合，释放爆发力十足的速度。出众的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固双足，助你轻松甩开防守。

回弹响应，助力突破

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹迈步体验。我们的足球鞋首次采用回弹出众的 ZoomX 泡棉鞋垫，带来出色的能量回馈。

利落贴合

FlyWeave Ultra 材料从后跟到鞋头编织于特定区域，带来出色贴合感。

强劲抓地，驾驭球场

底板鞋钉采用空心设计，在坚硬的人造场地上提供更好的抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 加垫鞋口
  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IO8221-900

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