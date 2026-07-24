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Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You 专属定制 AG 人造草地低帮足球鞋 - 浅清透蓝/浅清透蓝

Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You

专属定制 AG 人造草地低帮足球鞋

¥2,349
浅清透蓝/浅清透蓝
黑/黑
白色/白色
亮深红/亮深红
冲击绿/冲击绿
冷灰/冷灰
透明粉/透明粉

Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You 专属定制 AG 人造草地低帮足球鞋速度快得超乎想象。这款可定制版本将富有弹力的 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉相结合，释放你的创造力和速度。强大的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固锁定双足，让你轻松甩开防守。多种颜色和细节可供选择，随心打造专属款式。


  • 显示颜色： 浅清透蓝/浅清透蓝
  • 款式： IV7562-400
  • 原产国家/地区： 意大利

Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You

¥2,349

Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You 专属定制 AG 人造草地低帮足球鞋速度快得超乎想象。这款可定制版本将富有弹力的 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉相结合，释放你的创造力和速度。强大的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固锁定双足，让你轻松甩开防守。多种颜色和细节可供选择，随心打造专属款式。

为比赛挑选色彩

从鞋面到鞋底，再到鞋带，自由定义每一处色彩。选择更鲜明大胆的配色，轻松成为场上焦点。或以低调大地色系登场，让表现替你发声。

彰显个性

名字首字母、昵称、或其他个人信息。可在每只鞋的外侧后跟加入最多 7 个字符，尽情释放你的创意表达。此外，还可以添加你的号码，展现出众风采。

回弹响应，助力突破

前足搭载可定制颜色的 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹迈步体验。我们的足球鞋首次采用回弹出众的 ZoomX 泡棉，带来出色的能量回馈。

利落贴合

FlyWeave Ultra 材料从后跟到足尖编织于特定区域，带来量身定制的贴合感，助你提升速度。

强劲抓地，驾驭球场

鞋底鞋钉采用空心设计，在坚硬的人造场地上提供更好的抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。

Nike By You 细节

每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。每双运动鞋均由手工匠心打造而成，好东西值得等待。在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 浅清透蓝/浅清透蓝
  • 款式： IV7562-400
  • 原产国家/地区： 意大利

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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