Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You

¥2,349

Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You 专属定制 FG 天然硬质草地低帮足球鞋速度快得超乎想象。这款可定制版本将富有弹力的 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉相结合，释放你的创造力和速度。强大的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固锁定双足，让你轻松甩开防守。多种颜色和细节可供选择，随心打造专属款式。

为比赛挑选色彩

从鞋面到鞋底，再到鞋带，自由定义每一处色彩。选择更鲜明大胆的配色，轻松成为场上焦点。或以低调大地色系登场，让表现替你发声。

彰显个性

名字首字母、昵称、或其他个人信息。可在每只鞋的外侧后跟加入最多 7 个字符，尽情释放你的创意表达。此外，还可以添加你的号码，展现出众风采。

回弹响应，助力突破

前足搭载可定制颜色的 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹迈步体验。我们的足球鞋首次采用回弹出众的 ZoomX 泡棉，带来出色的能量回馈。

利落贴合

FlyWeave Ultra 材料从后跟到足尖编织于特定区域，带来量身定制的贴合感，助你提升速度。

强劲抓地，驾驭球场

V 字形鞋钉铸就强劲抓地力，助力稳步急停和转向。