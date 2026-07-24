Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
专属定制 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You 专属定制 FG 天然硬质草地低帮足球鞋速度快得超乎想象。这款可定制版本将富有弹力的 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉相结合，释放你的创造力和速度。强大的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固锁定双足，让你轻松甩开防守。多种颜色和细节可供选择，随心打造专属款式。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IU4441-001
- 原产国家/地区： 意大利
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You 专属定制 FG 天然硬质草地低帮足球鞋速度快得超乎想象。这款可定制版本将富有弹力的 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉相结合，释放你的创造力和速度。强大的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固锁定双足，让你轻松甩开防守。多种颜色和细节可供选择，随心打造专属款式。
为比赛挑选色彩
从鞋面到鞋底，再到鞋带，自由定义每一处色彩。选择更鲜明大胆的配色，轻松成为场上焦点。或以低调大地色系登场，让表现替你发声。
彰显个性
名字首字母、昵称、或其他个人信息。可在每只鞋的外侧后跟加入最多 7 个字符，尽情释放你的创意表达。此外，还可以添加你的号码，展现出众风采。
回弹响应，助力突破
前足搭载可定制颜色的 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹迈步体验。我们的足球鞋首次采用回弹出众的 ZoomX 泡棉，带来出色的能量回馈。
利落贴合
FlyWeave Ultra 材料从后跟到足尖编织于特定区域，带来量身定制的贴合感，助你提升速度。
强劲抓地，驾驭球场
V 字形鞋钉铸就强劲抓地力，助力稳步急停和转向。
Nike By You 细节
每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。每双运动鞋均由手工匠心打造而成，好东西值得等待。在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IU4441-001
- 原产国家/地区： 意大利
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。