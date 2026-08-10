Nike Mercurial Superfly 11 Elite "Kylian Mbappé"

¥2,299

如何铸就属于基利安的传奇？一次次疾驰向前。Nike Mercurial Superfly 11 Elite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭载 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉鞋垫，释放他的疾速表现。FlyWeave Ultra 鞋面带来出色包覆感，与强劲能量回馈相辅相成，助他稳固双足，继续在绿茵场上书写属于自己的传奇。

设计揭秘 Superfly 11 专注速度，而传奇，则需要时间铸就。这款金色足球鞋饰有耐克勾标志、盾形图案和标牌风格细节，旨在致敬基利安精心打造的非凡传奇。 回弹响应，助力突破 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹迈步体验。我们的足球鞋首次采用回弹出众的 ZoomX 泡棉鞋垫，带来出色的能量回馈。 利落贴合 FlyWeave Ultra 材料从后跟到鞋头编织于特定区域，带来出色贴合感。 强劲抓地，驾驭球场 V 字形鞋钉，提供出众抓地力，助你在场上稳步移动。