Nike Mercurial Superfly 11 Elite SE

¥2,199

此刻，正是时候。Nike Mercurial Superfly 11 Elite SE 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋专为瞬间进攻而打造，它将 Air Zoom 缓震配置与回弹响应出众的 ZoomX 泡棉鞋垫相结合，释放爆发力十足的速度。出众的能量回馈与 FlyWeave Ultra 材料相结合，旨在稳固双足，助你轻松甩开防守。

回弹响应，助力突破 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹迈步体验。我们的足球鞋首次采用回弹出众的 ZoomX 泡棉鞋垫，带来出色的能量回馈。 利落贴合 FlyWeave Ultra 材料从后跟到鞋头编织于特定区域，带来出色贴合感。 强劲抓地，驾驭球场 V 字形鞋钉铸就强劲抓地力，助力稳步急停和转向。