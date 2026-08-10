灵感源自基利安以速度铸就的传奇，Nike Mercurial Superfly 11 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，助你在开阔空间中轻松摆脱防守。鞋面采用 FlyWeave 材料，流线型贴合设计，旨在稳固双足，助你火力全开。

Superfly 11 专注速度，而传奇，则需要时间铸就。这款金色足球鞋饰有耐克勾标志、盾形图案和标牌风格细节，旨在致敬基利安精心打造的非凡传奇。

灵感源自基利安以速度铸就的传奇，Nike Mercurial Superfly 11 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，助你在开阔空间中轻松摆脱防守。鞋面采用 FlyWeave 材料，流线型贴合设计，旨在稳固双足，助你火力全开。

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