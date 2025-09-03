Nike Mercurial Vapor 1 RGN SE 耐克C罗系列 FG 天然硬质草地低帮足球鞋强势回归，助你迈向疾速新境界。元年款于 2002 年推出，现经焕新设计，采用回弹出众的 Air Zoom 缓震配置和利落合成材质，专为现代比赛匠心打造。经典设计，旨在向足坛传奇球员致敬，为未来之星蓄势。

鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。前掌鱼鳍状鞋钉，塑就强劲抓地性能。抓地设计搭配匠心鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

