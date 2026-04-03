攻势全开，绿茵利器。Nike Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供出色支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。

鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。V 字形和锋刃形鞋钉，助你在切入时轻松急停。

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